Kraftway объявила о создание собственного твердотельного накопителя информации (SSD)

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Компания Kraftway объявила о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представила прототип собственного твердотельного накопителя информации.

Для разработки собственных электронных компонентов с целью их последующей интеграции в производимые компанией доверенные системы в 2014 г. в компании был открыт дизайн-центр, первым проектом которого стало создание микросхемы дискового контроллера.

Работы начались в 1-м квартале 2015 года и проводятся в тесной кооперации с научными коллективами ведущих российских ВУЗов — МГУ им. Ломоносова и МФТИ.

Все этапы разработки микросхемы контроллера: математическая модель, алгоритмы работы, архитектура, разработка всех основных IP-блоков и интерфейсов, реализация от прототипа до физического дизайна — были проведены в России.

Проект осуществляется при софинансировании Министерства промышленности и торговли РФ в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Общая стоимость проекта составила 850 млн рублей.

В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабрике TSMC на Тайване, первая партия микросхем поступит в начале декабря.

В 2020 году на заводе в Обнинске Калужской области планируется выпустить 10 000 твердотельных накопителей информации разного объёма и разного форма-фактора. Основное использование российских SSD-дисков должно прийтись на информационные системы государственных ведомств и организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Заявлено, что в ядре контроллера на аппаратном уровне реализованы алгоритмы криптопреобразования по ГОСТ 34.12−2015 (Кузнечик), а корректирующая способность помехоустойчивого кодека составляет 96 ошибок на 1 Кбайт данных. Микросхема поддерживает многоканальный режим работы с NAND-памятью (до 8 каналов с 8 независимыми путями записи). Максимальная скорость чтения/записи при включённом режиме шифрования составляет 500/600 Мбайт/сек.

Что касается российского SSD, то его планируют выпускать как в виде модуля M.2 NGFF для клиентских устройств и внешних дисковых накопителей USB 3.0 (от 256 ГБ до 1 TБ), так и в виде платы PCIe x4 для установки в серверах и СХД (до 2 ТБ с высокой производительностью в операциях ввода-вывода и повышенной отказоустойчивостью).

«Достижение достаточного уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности в сфере производства средств вычислительной техники невозможно без разработки отечественной электронной компонентной базы. При этом задача обеспечения доверенного хранения данных является сегодня одной из особо актуальных. Разработанная Kraftway микросхема контроллера и линейка ТНИ на её основе в значительной мере способствуют решению этих задач. Мы рассчитываем, что российский ТНИ производства Kraftway будет востребован не только государственными заказчиками, но и производителями российской вычислительной техники», — заявил президент Kraftway Алексей Кравцов.

В планах у компании создание более ёмких устройств с повышенной скоростью чтения/записи информации, для которых уже начали разработку новой микросхемы контроллера высокоскоростного твердотельного накопителя информации с максимальной емкостью до 16 ТБ, со встроенным модулем потокового шифрования ГОСТ Р 34.12−2015 (Кузнечик) и поддержкой микросхем памяти 3D NAND TLC/QLC.

Kraftway — крупнейшая российская производственная компания в сфере информационных технологий. Спектр выпускаемой продукции под торговой маркой Kraftway чрезвычайно широк и включает персональные компьютеры для бизнеса и дома, рабочие станции, терминальные системы, серверы, системы хранения данных, активные контрольно-кассовые машины, мониторы, компьютерную периферию.