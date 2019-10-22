В Москве запустили новую линию по производству гофрокартона

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21 октября на московском заводе компании «Смерфит Каппа» запустили новую линию по производству гофрокартонной продукции.

Линия увеличит объёмы производства на 20%. В результате её запуска появилось 20 новых рабочих мест.

В ходе модернизации на предприятии также установили современные паровые котлы.

На заводе планируют модернизировать и другие производственные линии.

— В начале следующего года появится вторая аналогичная линия. В дальнейшем мы планируем удвоить производственную мощность, — рассказал Стром Юн-Улов Патрик, генеральный директор АО «Смерфит Каппа Москва Союз».

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Предприятие расположено в районе Царицыно. На заводе работают 287 человек. Это предприятие полного цикла производства — от бумаги и картона до упаковки и переработки. Среди заказчиков промышленные столичные предприятия «Вимм-Билль-Данн», «Царицыно», «Дымов», «Ударница», «Кока-Кола».

Завод производит различные виды упаковки:

— потребительскую упаковку (картонные короба, диски-основания для пиццы и тортов),

— упаковку для розничных сетей (бумажные пакеты, лотки для свежих продуктов),

— промышленную упаковку (гофрокартон в рулонах, буферные вставки, делители, межслойные прокладки, паллетные листы, уголки),

— упаковку для интернет-торговли (гофрированная бумага, конверты, упаковка с защитой от царапин, с термоусадочной пленкой),

— упаковку для жидких продуктов,

— напольные и настольные картонные стенды для размещения рекламной продукции и информационных материалов.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru