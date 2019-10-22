МРК «Ингушетия» проекта 21631 вышел на заводские ходовые испытания

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МРК «Ингушетия» (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр «Буян-М») выходит из Новороссийска на заводские ходовые испытания, 18.10.2019 © кадр из видео Ивана Иванова

18 октября 2019 года из Новороссийска впервые вышел в море на заводские ходовые испытания на Черном море восьмой построенный для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М») «Ингушетия» (заводской номер 638).

Ранее Министерство обороны России ошибочно сообщало о начале заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» 30 сентября.

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» проекта 21631 (заводской номер 638) строился в Зеленодольске (Татарстан) на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (предприятие входит в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» группы компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») по контракту № З/1/1/0005/ГК-14-ДГОЗ на постройку четырех очередных кораблей проекта 21631 с заводскими номерами 636, 637, 638 и 639.