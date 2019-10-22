Кубань в этом году на 27% увеличила урожай риса

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Краснодарский край, основной рисосеющий регион России, завершил уборку риса.

Урожай риса достиг почти 950 тысяч тонн.

Это на 200 тысяч тонн больше зерна, чем в прошлом. Увеличилась и площадь жатвы. Всего было скошено и обмолочено 125 тысяч гектаров рисовых чеков. Все наши рисосеющие районы — Красноармейский, Калининский, Абинский, Крымский, Славянский, Северский, Темрюкский и Краснодар — потрудились на славу и вырастили хороший урожай.

У кубанского риса высокий экспортный потенциал, агрокультура пользуется спросом в 25 странах мира.

Экспорт кубанского риса вырос в этом году на 20%. Показатель по экспорту риса с начала года достиг 35,3 млн долларов. За аналогичный период прошлого года рис был экспортирован на сумму 29,4 млн.

Краснодарский край старается всячески оказывать помощь рисоводам. Третий год подряд предусмотрена существенная государственная поддержка. В 2017 году на подачу-отвод воды и приобретение элитных семян риса власти региона направили более 156 миллионов рублей субсидий. В 2018 году они выросли до 215 миллионов рублей. В текущем составили уже 240 миллионов рублей.

По данным регионального минсельхоза, Краснодарский край является основным рисосеющим регионом России, доля региона в общероссийском объёме производства риса составляет около 80%. Основные направления экспорта кубанского риса — Турция, Монголия, Украина, Азербайджан и Казахстан.

Рост урожая риса на 16% ожидает и Дагестан, второй рисосеющий регион России (8% объёма производства в стране). Рост урожаев в Дагестане обусловлен проведением мелиоративных мероприятий, на которые впервые в этом году предусмотрено 500 млн руб.

Увеличение урожаев риса в этом году произойдёт за счёт роста посевных площадей на 13 тыс. га (на 7%), а также за счёт урожайности на 2-3 центнера с гектара.

По данным оперативным исследований качество сырца намного превышает показатели прошлых трех-четырех сезонов: трещиноватость, как ожидается, резко снизится, а выход дроби составит 2-4% против 12-14% в прошлом году.