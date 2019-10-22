Ижорские заводы успешно отгрузили оборудование для ПАО «Татнефть»
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили реактор гидроочистки дизельной фракции для установки гидроочистки средних дистиллятов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ПАО «Татнефть».
Оборудование изготовлено в рамках контракта, заключенного с компанией ООО «ОНХ-Холдинг» в 2018 году. Внутренний диаметр реактора гидроочистки дизельной фракции — 5,3 метра, длина — 46,8 метра, вес сосуда — около 800 тонн.
В рамках договора в июле 2019 года Ижорские заводы отгрузили реактор гидроочистки керосина, реактор предварительной очистки, колонну горячего сепаратора высокого давления общим весом 397 тонн.
Ижорские заводы имеют богатый опыт успешного изготовления оборудования для ПАО «Татнефть». Своевременное и качественное исполнение данного контракта — еще один шаг к укреплению партнерских отношений между компаниями.
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