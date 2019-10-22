Ижорские заводы успешно отгрузили оборудование для ПАО «Татнефть»

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили реактор гидроочистки дизельной фракции для установки гидроочистки средних дистиллятов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ПАО «Татнефть».

Оборудование изготовлено в рамках контракта, заключенного с компанией ООО «ОНХ-Холдинг» в 2018 году. Внутренний диаметр реактора гидроочистки дизельной фракции — 5,3 метра, длина — 46,8 метра, вес сосуда — около 800 тонн.

В рамках договора в июле 2019 года Ижорские заводы отгрузили реактор гидроочистки керосина, реактор предварительной очистки, колонну горячего сепаратора высокого давления общим весом 397 тонн.

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Ижорские заводы имеют богатый опыт успешного изготовления оборудования для ПАО «Татнефть». Своевременное и качественное исполнение данного контракта — еще один шаг к укреплению партнерских отношений между компаниями.