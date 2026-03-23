«Татнефть-Пресскомпозит» усовершенствовал производство гибких композитных труб и начал выпуск с использованием импрегнированной стеклоармированной ленты. Это материал, пропитанный защитными составами, — легкий, прочный и устойчивый к химическому воздействию. Он исключает внутреннюю коррозию и увеличивает срок службы труб. Подобного оборудования в России больше нет.

В основе производства — восьмиобмоточная линия, организованная как непрерывный технологический процесс. Это позволяет снижать себестоимость продукции.

Как пояснили на предприятии, Информагенству Девон, гибкая полимерно-армированная труба состоит из трех слоев. Внутренний слой (лайнер) делают из полиэтилена — он отвечает за герметичность и устойчивость. Второй, армирующий, слой определяет прочность. В зависимости от давления и нагрузок используют либо стеклоармированную ленту, либо металлический корд. Наружный слой — снова полиэтилен: он защищает трубу от внешних воздействий, химии и погоды.

В 2025 году проект с новой лентой стал победителем татарстанского конкурса «Инновация года».

На мощностях в Елабужском районе сейчас работают две линии общей производительностью до 800 километров труб в год. Труба высокого давления рассчитана на транспортировку нефти, газа, воды и многофазных жидкостей — выдерживает до 21 МПа и устойчива к коррозии. Монтируется быстро: не нужна сварка, а на километр трубопровода приходится всего два стыка.