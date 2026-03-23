2 дня назад
Bionysheva_Elena Производство

«Татнефть-Пресскомпозит» усовершенствовал производство гибких композитных труб

«Татнефть-Пресскомпозит» усовершенствовал производство гибких композитных труб и начал выпуск с использованием импрегнированной стеклоармированной ленты. Это материал, пропитанный защитными составами, — легкий, прочный и устойчивый к химическому воздействию. Он исключает внутреннюю коррозию и увеличивает срок службы труб. Подобного оборудования в России больше нет.

В основе производства — восьмиобмоточная линия, организованная как непрерывный технологический процесс. Это позволяет снижать себестоимость продукции.

Как пояснили на предприятии, Информагенству Девон, гибкая полимерно-армированная труба состоит из трех слоев. Внутренний слой (лайнер) делают из полиэтилена — он отвечает за герметичность и устойчивость. Второй, армирующий, слой определяет прочность. В зависимости от давления и нагрузок используют либо стеклоармированную ленту, либо металлический корд. Наружный слой — снова полиэтилен: он защищает трубу от внешних воздействий, химии и погоды.

В 2025 году проект с новой лентой стал победителем татарстанского конкурса «Инновация года».

На мощностях в Елабужском районе сейчас работают две линии общей производительностью до 800 километров труб в год. Труба высокого давления рассчитана на транспортировку нефти, газа, воды и многофазных жидкостей — выдерживает до 21 МПа и устойчива к коррозии. Монтируется быстро: не нужна сварка, а на километр трубопровода приходится всего два стыка.

Источник: iadevon.ru

  • Нет аватара alexm25.03.26 12:41:56

    Зачет, это то, что нужно, хотя вопросы утилизации никто не отменял!!!
    Трубы диаметром Dy200 с рабочим давлением 13 MPa с армирующим слоем на металлокорде. Плюс!
    Трубы, армированные металлокордом, разрабатываются с расчётом на экстремальные условия: высокое давление до 25-30 МPа и температура до +95 °C. При этом они сохраняют гибкость, необходимую для прокладки в сложных геологических условиях, включая шельф и заболоченные участки.
    tnpc.ru
    Проблема коррозии при использовании металлокорда в качестве армирующего слоя решается за счёт многоступенчатой системы защиты. Внутренний трёхслойный лайнер, включающий анодированную латунную проволоку и полиэтиленовую изоляцию, формирует надёжный барьер против агрессивных сред, включая H₂S и CO₂.
    В особо тяжёлых условиях применяется усиленный пятислойный вариант с газонепроницаемым слоем, который полностью блокирует диффузию агрессивных компонентов, что в комплексе обеспечивает эффективную защиту металла от коррозии на протяжении всего срока службы гибких композитных труб.
    Белкамнефть им. А.А. Волкова, дочка Нефтисы уже испытала трубы в реальных условиях

    По сравнению со стальными трубопроводами, ГПАТ имеют ряд преимуществ:
    быстрый монтаж — до 1000 м трубопровода за смену;
    снижение трудозатрат и минимальные требования к условиям укладки;
    монтаж методом непрерывного трубопровода сводит к минимуму количество стыков и швов, что снижает риск аварийности;
    герметичность соединения обеспечивается с использованием обжимных фитингов;
    высокая коррозионная и износостойкость, срок службы — до 50 лет.

    «Для компании Нефтиса приоритетом является сохранение окружающей среды. Применение ГПАТ позволяет минимизировать экологические риски, ускоряет строительство инфраструктуры, снижает эксплуатационные расходы», — отметил заместитель начальника управления по добыче нефти и газа НК Нефтиса А. Бойченко.

