Новости здравоохранения

Диализный центр для больных с почечной недостаточностью открыли в Буйнакске Дагестан

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В городе около 40 человек нуждаются в проведении диализных лечений. До сих пор они были вынуждены ехать в Махачкалу и другие города для проведения обследования и лечения. Благодаря открытому центру, буйнакцы смогут получить высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы города.

В штате центра работают 1 врач-нефролог и 3 медицинские сестры. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Диализный центр оснащен 7 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения .Максимальная мощность центра рассчитана на оказание помощи 42 пациентам при трёхсменном графике работы.

Диализный центр был открыт в рамках государственно-частного партнерства. Компания «Нефролайн» реализует в России программу нефрологической помощи путем создания региональных диализных центров.

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Новый диализный центр в сети «Нефролайн» начал прием пациентов в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики

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Сегодня жители села Знаменское и близлежащих населенных пунктов смогут получать услугу диализа ближе и комфортнее, что существенным образом повлияет на их общее самочувствие.

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