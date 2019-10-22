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Новости здравоохранения

Диализный центр для больных с почечной недостаточностью открыли в Буйнакске Дагестан

 © storage.inovaco.ru

В городе около 40 человек нуждаются в проведении диализных лечений. До сих пор они были вынуждены ехать в Махачкалу и другие города для проведения обследования и лечения. Благодаря открытому центру, буйнакцы смогут получить высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы города.

В штате центра работают 1 врач-нефролог и 3 медицинские сестры. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Диализный центр оснащен 7 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения .Максимальная мощность центра рассчитана на оказание помощи 42 пациентам при трёхсменном графике работы.

Диализный центр был открыт в рамках государственно-частного партнерства. Компания «Нефролайн» реализует в России программу нефрологической помощи путем создания региональных диализных центров.

 © nephroline.ru

Новый диализный центр в сети «Нефролайн» начал прием пациентов в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики

 © nephroline.ru

Сегодня жители села Знаменское и близлежащих населенных пунктов смогут получать услугу диализа ближе и комфортнее, что существенным образом повлияет на их общее самочувствие.

В Симферополе открылся новый медицинский центр «СИТИЛАБ»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mKlDpvRAVaQ
Источник: http://nephroline.ru/novosti/nefrolayn-otkryl-50-y-dializnyy-centr/

модернизация здрваоохранения, Дагестан, Чечня
  • Нет аватара termometrix
    22.10.1918:14:57

    10 лет не могут ввести в эксплуатацию новые корпуса Института мозга в Петербурге.Уникальное операционное оборудование простаивает…а можно было спасать человечских жизней.

     © i.doctorpiter.ru

     © onf.ru

     © onf.ru

    https://onf.ru/...ga-cheloveka-v/

    И сколько таких объектов,а это объекты стратегического тип,самое важны,здравоохранение и образование,наука.

    Отредактировано: termometrix~18:26 22.10.19
    #1166727
    • Нет аватара termometrix
      22.10.1918:23:09

      В Петербурге пятый год пустует общежитие для молодых ученых

       © photos.wikimapia.org

       © photos.wikimapia.org

      https://spbvedo...odykh_uchenykh/

      Отредактировано: termometrix~18:25 22.10.19
      #1166728
  • Нет аватара termometrix
    22.10.1918:47:14

    Храм Победы готовят к художественной росписи

     © vskmo.ru

    В подмосковном парке «Патриот» специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России закончили монолитные работы по возведению основных стен храма и проектных отметок для куполов.

    По всему периметру здания идет утепление фасадов. На северной стороне начался монтаж сложной стеклянной кровли. Продолжается укладка внутриплощадочных инженерных сетей.

    В цоколе (нижний храм) и основном зале стены, своды и перекрытия готовят под художественную отделку, роспись и мозаику.

    Рядом с центральным входом собраны каркасы куполов. На главном монтируют внешний контур из пластин, которые покроют сусальным золотом.

    Вокруг храма возводится галерея «Дорога памяти».

    На строительстве задействовано 1020 человек и 130 единиц техники.

    Храм Победы откроется 9 мая 2020 года, как дань памяти всем участникам Великой Отечественной войны.

    #1166737
  • Нет аватара termometrix
    22.10.1918:49:50

    Соборная мечеть в Симферополь готова на 85%

    ©Видео с youtube.com

    #1166740
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