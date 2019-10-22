Новости здравоохранения
Диализный центр для больных с почечной недостаточностью открыли в Буйнакске Дагестан
В городе около 40 человек нуждаются в проведении диализных лечений. До сих пор они были вынуждены ехать в Махачкалу и другие города для проведения обследования и лечения. Благодаря открытому центру, буйнакцы смогут получить высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы города.
В штате центра работают 1 врач-нефролог и 3 медицинские сестры. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Диализный центр оснащен 7 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения .Максимальная мощность центра рассчитана на оказание помощи 42 пациентам при трёхсменном графике работы.
Диализный центр был открыт в рамках государственно-частного партнерства. Компания «Нефролайн» реализует в России программу нефрологической помощи путем создания региональных диализных центров.
Новый диализный центр в сети «Нефролайн» начал прием пациентов в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики
Сегодня жители села Знаменское и близлежащих населенных пунктов смогут получать услугу диализа ближе и комфортнее, что существенным образом повлияет на их общее самочувствие.
В Симферополе открылся новый медицинский центр «СИТИЛАБ»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mKlDpvRAVaQ
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