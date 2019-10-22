Турбина Калужского турбинного завода введена в эксплуатацию в Монголии

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На теплоэлектроцентрали города Дархан состоялся запуск 5 энергоблока. Третий по величине город Монголии будет обеспечен дополнительным теплом благодаря новой турбине мощностью в 35 МВт, изготовленной на Калужском турбинном заводе.

С 1966 года на угольной ТЭЦ установлены 4 калужские турбины типа ПТ-12, общей мощностью в 48МВт. Более полувека установки отработали исправно. Учитывая растущие потребности города в энергии, было принято решение установить дополнительную турбину, увеличив мощность ТЭЦ на 35МВт.

Главный конструктор КТЗ Николай Шуленин рассказал о технических показателях нового турбоагрегата и проведенных работах по усовершенствованию турбогенераторного комплекса для Дарханской ТЭЦ:

«Турбина ПТ-35/39-3,4/1,0 относится к новому поколению теплофикационных паровых турбоагрегатов. Паровпускная часть машины подверглась модернизации относительно турбины-прототипа ПТ-25 в части увеличения пропускной способности для пропуска большего объема пара с целью увеличения мощности.»

Монтажные и пуско-наладочные работы турбогенераторной установки велись под руководством шеф-инженеров ОАО «КТЗ».

В ходе проведения работ Калужский турбинный завод посетила делегация из Монголии. В рамках визита были проведены переговоры по поставке дополнительных запчастей для обслуживания Дарханской ТЭЦ. По завершению установки, исполнительный директор ТЭЦ М. Жаргалсайхан направил в адрес КТЗ благодарственное письмо:

«Дарханская ТЭЦ выражает благодарность специалистам ОАО „КТЗ“, за добросовестное и профессиональное техническое руководство монтажными, пуско-наладочными работами и успешным вводом в эксплуатацию турбины типа ПТ-35/39-3,4/1,0. Особую благодарность выражаем работникам ОАО „КТЗ“ за оперативное изготовление и отгрузку необходимых деталей турбины для завершения монтажных работ. Мы надеемся, что в будущем мы будем неоднократно сотрудничать с вашей компанией!».

5 октября в Дархане состоялось торжественное мероприятие, посвященное официальному запуску 5-го энергоблока ТЭЦ.

В рамках мероприятия прошли продуктивные двухсторонние переговоры, обсуждены возможности замены на ТЭЦ двух выработавших ресурс турбин на новые конденсационные турбины калужского производства, либо аналога установленной турбины типа ПТ-35/39-3,4/1,0, что значительно упростит обслуживание и поставку запасных деталей на ТЭЦ.