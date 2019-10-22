В Московской области начато строительство новых тепличных комплексов

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Сельхозпредприятие «Тепличный Комплекс «Подмосковье» начало реализацию первой очереди крупного проекта по строительству тепличного комплекса в Воскресенском районе Московской области.

Объем производства овощных и зеленных культур составит порядка 27 тыс. тонн овощей в год.Новая теплица обеспечит работой около 540 местных жителей. Ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса планируется в 2020 году.

«Агрокультура Групп» начала строительство пятой очереди теплиц. Еще около 20 гектаров новых теплиц появится в городском округе Кашира. Таким образом, общая площадь комплекса увеличится до 100 гектаров. В планах компании расширить ассортимент продукции. В новых теплицах будут выращивать клубнику и ежевику (5 гектаров), а также салат (3 гектара). Уже привычным огурцам будет отведено 9 гектаров.

Запуск новых площадей намечен на 4 квартал 2020 года. Планируется создать около 350 рабочих мест.