Ещё одно промерное судно построили в Ярославле

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Верфь в Ярославле завершила серию из трех судов проекта 3330.

Ярославский судостроительный завод сдал третье промерное судно класса «Р мс 1,2 А» проекта 3330. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, такие суда строятся по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)» в соответствии с госконтрактом.

Новое судно получило название «Колибри»: с его сдачей завершились работы по строительству серии из трех промерных судов проекта 3330, предназначенных для администраций Ленского, Обского и Волжского бассейнов внутренних водных путей.

Генеральный разработчик проекта — ЗАО «Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота». Характеристики судна: Длина — 18,1 м Ширина — 3,2 м Мощность главного двигателя — 184 кВт Экипаж — 2 чел. Изыскательская партия — 4 чел. Автономность — 2 суток