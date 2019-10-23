Биогазовый комплекс российского производства обеспечит племенной завод электричеством

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Первая в Ленинградской области биогазовая установка будет перерабатывать отходы жизнедеятельности животных молочного племзавода «Первомайский», производить биогаз для выработки электроэнергии и удобрения для органического земледелия. Мощность установки — 140 кВт. Планируется, что установленный биогазовый комплекс полностью обеспечит предприятие электричеством.

Новое уникальное оборудование предоставлено компанией «Эвобиос». Разработка технологии велась несколько лет специалистами компании и сотрудниками ведущих НИИ и вузами страны.

В «Эвобиосе» отметили, что данное техническое решение — инновационное, не базируется ни на одном из классических моделей биогазового комплекса. Принцип работы основан на методе проточного типа. Серийное производство подобных установок освоили еще в прошлом году.

Оборудование биогазового генератора разработано российской компанией «ЭВОБИОС» из Ломоносовского района Ленинградской области, которая, используя инновационные подходы, сумела усовершенствовать существующую технологию получения альтернативной энергии из органических отходов. Сумма инвестиций компании в проект — около 75 млн руб., первоначальный срок окупаемости — 6 лет. В планах предприятия — открытие в 2020 году в Ленинградской области еще двух биогазовых комплексов.