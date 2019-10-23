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Транспорт и логистика

В Московской области открыт распределительный центр компании «Леруа Мерлен»

 © rcmm.ru

В деревне Зараменье Дмитровского городского округа Московской области состоялось открытие распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен». Автоматизированный складской комплекс площадью 140 000 м2 стал крупнейшим логистическим объектом «Леруа Мерлен» в России. Девелопером проекта выступила PNK Group.

Мощности нового РЦ позволят обслуживать порядка 1,5 тысяч поставщиков, основная часть из которых — российские,

Общий объем освоенных инвестиций уже достиг 5 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест. Еще 5 млрд рублей будет вложено до 2021 года на автоматизацию, при этом планируется дополнительно создать порядка 700 рабочих мест. Местный бюджет будет получать ежегодно около 65 миллионов рублей, региональный — 165 млн рублей.

Распределительный центр «Северная звезда» расположен на федеральной трассе А107, в 20 километрах от международного аэропорта «Шереметьево».

Распределительный центр «Леруа Мерлен» — один из наиболее крупных проектов на российском рынке индустриальной недвижимости. Проект реализован с применением передовых технологий, в том числе и по пожарной безопасности. Например, здание распределительного центра разделено на 12 отсеков противопожарными железобетонными стенами, изготовленными без сгораемых элементов.

Источник: https://rcmm.ru/novosti/47730-guber...a-zvezda-kompanii-lerua-merlen.html

иностранные инвестиции, Московская область
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    23.10.1918:43:50

    А хохлографиню Леруа-Мерленскую из этой лавочки выгнали? А то ассортимент молла неплох, цены тоже адекватные, но если ведущий менеджер марки считает покупателей быдлом — пока лично мне там делать нечего.

    #1166991
    • Human RS Human RS
      23.10.1919:04:12

      Еще тогда после скандала выперли. После чего эта тварюка подалась в оппозицию, и вскоре всплыла в Ереване на семинаре подготовки оппозиционеров. Короче гадит потихоньку.

      #1166995
  • Human RS Human RS
    23.10.1919:16:18

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1166998
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