В Московской области открыт распределительный центр компании «Леруа Мерлен»

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В деревне Зараменье Дмитровского городского округа Московской области состоялось открытие распределительного центра «Северная звезда» компании «Леруа Мерлен». Автоматизированный складской комплекс площадью 140 000 м2 стал крупнейшим логистическим объектом «Леруа Мерлен» в России. Девелопером проекта выступила PNK Group.

Мощности нового РЦ позволят обслуживать порядка 1,5 тысяч поставщиков, основная часть из которых — российские,

Общий объем освоенных инвестиций уже достиг 5 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест. Еще 5 млрд рублей будет вложено до 2021 года на автоматизацию, при этом планируется дополнительно создать порядка 700 рабочих мест. Местный бюджет будет получать ежегодно около 65 миллионов рублей, региональный — 165 млн рублей.

Распределительный центр «Северная звезда» расположен на федеральной трассе А107, в 20 километрах от международного аэропорта «Шереметьево».

Распределительный центр «Леруа Мерлен» — один из наиболее крупных проектов на российском рынке индустриальной недвижимости. Проект реализован с применением передовых технологий, в том числе и по пожарной безопасности. Например, здание распределительного центра разделено на 12 отсеков противопожарными железобетонными стенами, изготовленными без сгораемых элементов.