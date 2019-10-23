Фабрику по производству мороженого строят в Саратовской области

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Инвестиционный проект ГК «Белая долина» в Энгельском районе направлен на увеличение объемов переработки молока и производственного потенциала предприятия. Объёмы инвестиций составляют 1,7 млрд рублей.

Строится производственный комплекс площадью 15 тыс. кв. метров, который будет оснащен новейшим технологическим оборудованием. На предприятии будет создано 286 рабочих мест.

Строительство началось в сентябре 2019 года, завершение намечено на 1 квартал 2022 года. Выход на проектную мощность — 2026 год.

© saratov.gov.ru

На стройплощадке будущего производства уже ведутся работы по обустройству фундамента, подведены инженерные коммуникации.