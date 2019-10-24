На СЗ «Рыбинская верфь» спущены на воду 2 катера БК-16 для Росгвардии
На судостроительном заводе «Рыбинская верфь» (Ярославская область) состоялся спуск на воду двух скоростных транспортно-десантных катеров БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Закладка данных катеров проходила в январе и марте 2019 года.
Катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 19.5 т.
Главные размерения: длина — 16.4 м, ширина — 4 м, осадка — 0.9 м.
Максимальная скорость хода: 42 узла
Дальность плавания: 400 миль
Экипаж: 2 человека + 19 десантников
Вооружение: 1 пулемёт калибра 12.7 мм, 4 пулемёта калибра 7.62 мм
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24.10.1916:16:51