На Камчатке открыли ферму по подземному выращиванию клубники

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Житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед вместе с другом и семьей бесплатно оформил участок площадью 5 гектаров в живописном месте у подножья знаменитых камчатских вулканов. На своём участке помимо туристической базы предприниматели создали клубничную ферму по необычной технологии. Проекты стали возможны благодаря выигранным грантам и полученным субсидиям, объём которых составил 6,5 млн рублей.

«Всего в течение года удалось расчистить участок, построить здания гостиничного и банного комплексов, провести электричество. Но главное — нам удалось запустить проект по круглогодичному выращиванию клубники на Камчатке. Это уникальная технология. Мы разместили теплицу под землей, где температура круглый год держится на уровне +5, и оснастили теплицу системой гидропоники и специальными лампами, которые разработаны нашими партнерами из Томска. Высажены тестовые саженцы клубники — сейчас мы тестируем работу всех систем. Первый урожай планируем получить к новогоднему столу», — рассказал получатель «дальневосточного гектара» Денис Меламед.

Для обустройства подземной теплицы вырыли котлован, в который разместили гидроизолированный утепленный металлический контейнер. Внутри него установлена система трубок, по которым циркулирует питательный раствор, а также специальные диодные лампы для обеспечения растений светом и теплом. По словам Дениса Меламеда, технология позволит обеспечить регион свежей клубникой в любое время, а себестоимость производства легко позволит конкурировать с привозной ягодой.

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