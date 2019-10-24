Комплекс по перегрузке цемента начал работать на станции Белгород

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23 октября на территории грузового двора железнодорожной станции Белгород открыт комплекс по перегрузке и фасовке цемента. Ежемесячно на предприятии будут перегружать от 7 до 10 тысяч тонн цемента. Пилотный проект позволить снизить количество большегрузов в регионе, положительно скажется на состоянии дорог Белгородской области.

На новом объекте цемент перегружается из вагонов в специальные установки, емкостью свыше 800 тонн, а из них — в специализированный автомобильный транспорт и отправляется по назначению. Часть цемента упаковывается в эластичные контейнеры для хранения на территории грузового двора перед отправкой потребителям, сообщает пресс-служба ЮВЖД.