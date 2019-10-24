«Газпром нефть» начала строительство завода по производству катализаторов в Омске

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«Газпром нефть» приступила к активной фазе строительства современного комплекса по производству катализаторов в Омске. Старт производства на заводе запланирован на 2021 год.

В Омске создают первое в России высокотехнологичное производство катализаторов — на сегодняшний день комплексов такого масштаба в России не существует. Новый завод мощностью 21 тыс. тонн продукции в год обеспечит выпуск современных катализаторных систем для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти.

Технологии производства катализаторов разработаны «Газпром нефтью» совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами и защищены международными патентами, в производстве продукции будет использоваться сырье российских поставщиков. Инвестиции в проект составляют более 30 млрд рублей.

Новый завод заменит действующее сейчас на Омском НПЗ катализаторное производство. Проект предусматривает современные системы очистки, герметизации и контроля, благодаря которым воздействие на окружающую среду будет снижено почти в 2 раза при росте производства в 7 раз.

Совокупная годовая мощность производства катализаторов «Селектум» составит 21 тыс. т. Из них 15 тыс. т — катализаторы крекинга, 4 тыс. т — катализаторы гидроочистки, 2 тыс. т у катализаторов гидрокрекинга. Дополнительные мощности в 2 тыс. т предусмотрены для реактивации катализаторов.

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики РФ присвоило проекту «Газпром нефти» статус национального.