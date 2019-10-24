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Детские сады и школы

В Новой Усмани Воронежской области открыли ещё один детский сад

 © vestivrn.ru

В микрорайоне «Развитие» в селе Новая Усмань Воронежской области открыли детский сад.

Реализация проекта стала возможна благодаря успешному участию в Государственной программе Воронежской области «Развитие образования».

Всего на территории села Новая Усмань в этом году открывается 3 новых дошкольных учреждения общей вместимостью 756 детей.
Источник: http://m.nu-today.ru/news/20-educat...li-eshe-odin-noviy-detskiy-sad.html

новый детсад, Воронежская область
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