В Новой Усмани Воронежской области открыли ещё один детский сад
В микрорайоне «Развитие» в селе Новая Усмань Воронежской области открыли детский сад.
Реализация проекта стала возможна благодаря успешному участию в Государственной программе Воронежской области «Развитие образования».
Всего на территории села Новая Усмань в этом году открывается 3 новых дошкольных учреждения общей вместимостью 756 детей.
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