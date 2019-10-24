В Пензе открыт новый медицинский модуль областного клинического центра крови
Медицинский модуль «Служба крови» открыт в Пензе. Новое здание площадью более 2 тыс. кв. метров расположено на территории областного клинического центра крови.
Таких модулей в России всего четыре.
В здании размещены отделение комплектования донорских кадров, отделы заготовки крови и контроля качества, клинико-диагностическая лаборатория, выездные бригады и экспедиция с центром управления запасами.
Предполагается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит внедрить в учреждении передовые технологии.
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