В Курской области запущен Пальцевский свинокомплекс
«АгроПромкомплектация» ввела в эксплуатацию Пальцевский свинокомплекс в Дмитриевском районе Курской области мощностью 69 тыс. голов.
Первые 1150 свинок и 20 хряков переведены на участок репродукции, где скоро начнутся первые осеменения. На данный момент карантинные мероприятия проходят животные из второй поставленной партии. В ближайшее время ожидает третий завоз.
Это третий свинокомплекс, который «АгроПромкомплектация» вводит в этом году в Курской области. До этого начали работу «Орлянский» и «Яндовищенский» свинокомплексы. Строительство всех трёх свинокомплексов было начато в прошлом году.
Источник: https://www.apkholding.ru/news/5758/
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