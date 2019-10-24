Отправленные в Сербию С-400 и «Панцирь-С» впервые участвуют в учениях за рубежом

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Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019», — говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирей» «впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства».

Зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» будут развернуты на сербской авиабазе Батайница и войдут в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО. Подразделения ПВО России и Сербии отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

В Минобороны уточнили, что российско-сербское учения по ПВО «Славянский щит — 2019» проходят в первый раз и состоят из двух этапов. Первый этап состоялся в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября в Сербии.