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Армия и Флот

Отправленные в Сербию С-400 и «Панцирь-С» впервые участвуют в учениях за рубежом

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ERbCuy70xmk

Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.

«Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019», — говорится в релизе.

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирей» «впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства».

Зенитные ракетные системы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» будут развернуты на сербской авиабазе Батайница и войдут в российско-сербскую группировку сил и средств ПВО. Подразделения ПВО России и Сербии отработают обнаружение, сопровождение, классификацию и уничтожение всего спектра воздушных целей условного противника.

В Минобороны уточнили, что российско-сербское учения по ПВО «Славянский щит — 2019» проходят в первый раз и состоят из двух этапов. Первый этап состоялся в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября в Сербии.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/7039005

Министерство обороны, ПВО, Сербия
  • Великоросс Великоросс
    24.10.1922:28:41

    Сербия заказала комплекс «Панцирь-С», президент Сербии осмотрит его 26 октября. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич журналистам, во время встречи в Белграде первого грузового поезда из Китая.

    «С-400 в находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А „Панцирь-С“ я еду смотреть в субботу, мы его заказали», — заявил Вучич.

    https://tass.ru...anorama/7040468

       

    #1167332
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