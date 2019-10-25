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АО «Транснефть — Приволга» ввело в эксплуатацию корпус сварочных работ на центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО, г. Новокуйбышевск).

Цель — модернизация производственных объектов ЦБПО, построенных в конце восьмидесятых годов, для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, увеличения производительности труда, обеспечения комфортных условий труда.

Современный корпус рассчитан на работу одновременно до 10 постов, в том числе имеет два поста сварки крупногабаритных изделий. Вместе со сварочными работами могут выполняться работы по раскрою листового и трубного проката на установках плазменной и лазерной резки.

Корпус включает в себя: сварочный цех, компрессорную, складское помещение, санитарно-бытовые, вспомогательные и административные помещения. Он оборудован современными системами инженерно-технического обеспечения — отоплением, вентиляцией с принудительной фильтрацией, кондиционированием, качественным освещением, системой подачи сжатого воздуха, системой бесперебойного питания оборудования.

Сварочный корпус входит в основную производственную цепочку ЦБПО. Здесь выполняется как начальная обработка материалов (резка, сварка и предварительная сборка отдельных узлов), так и окончательные сборочные операции. Готовая продукция, входящая в номенклатуру производимых ЦБПО изделий, производится на других производственных участках предприятия, в том числе обработка полуфабрикатов, полученных в сварочном корпусе.