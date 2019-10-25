На Вятском фанерном комбинате создан центр для выпуска специальных видов фанеры

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На входящем в контур управления компании Вятском фанерном комбинате (ВФК) в рамках программы обновления создан центр для выпуска специальных видов фанеры. Компания стремится наращивать долю специализированных продуктов, которые рассчитаны на потребности конкретных индустрий и клиентов.

После ввода в эксплуатацию второй очереди ВФК на предприятии освоен выпуск новых продуктов в сегменте фанеры, в том числе ламинированной с цветными пленками, с прозрачными и полупрозрачными пленками, фанеры для опалубки с улучшенными свойствами, которая выдерживает многократное количество циклов заливки бетона, фанеры для напольных покрытий в малотоннажном транспорте, а также фанеры повышенной водостойкости и других видов, востребованных на мировом рынке. Готовая продукция проходит ультразвуковое и оптическое сканирование.

Центр для выпуска специальных видов продуктов обеспечивает необходимую обработку фанеры — спил фасок, дополнительные отверстия и другие процессы по специальным заказам, например, для автотранспорта.

Вторая очередь комбината была создана в июле 2018 г. для производства большеформатной продольной фанеры. Соответствующий цех мощностью 60—70 тыс. м3 в год, который сегодня обслуживают 475 специалистов, оснащен 18 высокотехнологичными линиями, в том числе линией наборки фанеры, экструдерами, автоматической починки шпона и ребросклеивающим станком.

Предприятие производит также древесноволокнистую плиту (ДВП). В октябре 2019 г. в целях повышения ее качества, после успешных тестовых испытаний введена в эксплуатацию новая рубительная машина стоимостью 17 млн руб. Машина позволяет освобождать щепу для производства ДВП от посторонних примесей и песка, а также существенно экономит затраты на электроэнергию. Всего в 2019 г., по прогнозу, Вятский фанерный комбинат выпустит около 180 тыс. м3 большеформатной фанеры и около 26 тыс. усл. м2 древесноволокнистой плиты.