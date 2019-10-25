В Перми открыли одну из площадок для производства двигателя РД-191

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«Протон-ПМ» ввело в эксплуатацию заготовительный корпус на загородной площадке в пермском поселке Новые Ляды, где разместится производство двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

Здесь будет производится около 50 двигателей в год.

Строительство заготовительного корпуса началось в 2014 году, на эти цели из федерального бюджета и бюджета предприятия выделили более 2 млрд рублей. Здесь расположился участок раскроя и покраски с высокопроизводительным оборудованием: установкой лазерной и гидроабразивной резки, универсальным автоматизированным комплексом термической обработки заготовок из нержавеющей стали, жаропрочных и цветных сплавов. В центральной заводской лаборатории проводят механические испытания, исследуются структуры материалов.

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По словам исполнительного директора «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, новый корпус позволит наладить более эффективное производство и сократить затраты на логистику, а также общие расходы компании в два раза.

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Полностью же производственный комплекс серийного изготовления двигателя РД-191 откроют к 2023 году, инвестиции в него составляют 13 млрд рублей.Уже завершены модернизация энергетической инфраструктуры, модернизируется фильтровальная станция, очистные сооружения, созданы и работают новые испытательные стенды. По информации предприятия, к 2025 году в микрорайоне Новые Ляды также планируют создать современную спортивную инфраструктуру, отремонтировать здания местной поликлиники и Техно-школу имени Савиных.

«Мы определяем механические свойства металлов, которые потом поступают после нашей лаборатории в производство. Все эти результаты заложены в ГОСТах по металлам, определенному металлу, определенная твердость, мы уже смотрим, годный металл или нет», — рассказала журналистам инженер-исследователь лаборатории Татьяна Вылегжанина.