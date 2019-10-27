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Малый ракетный корабль «Ингушетия» впервые в Севастополе

Корабль ещё не принят в состав ВМФ и находится на испытаниях. В практике пополнения ЧФ новыми единицами, новый МРК впервые заходит в Севастополь до завршения полного цикла госиспытаний. Ранее все этапы приёмки корабль проходил в Новороссийске, а в Севастополь приходил уже на подъём Андреевского флага.

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Ингушетия, МРК, Севастополь
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