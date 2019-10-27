Малый ракетный корабль «Ингушетия» впервые в Севастополе
Корабль ещё не принят в состав ВМФ и находится на испытаниях. В практике пополнения ЧФ новыми единицами, новый МРК впервые заходит в Севастополь до завршения полного цикла госиспытаний. Ранее все этапы приёмки корабль проходил в Новороссийске, а в Севастополь приходил уже на подъём Андреевского флага.
Читайте также...
- Парки наших городов («Обустраивается моя провинция»)
- МРК «Вышний Волочёк» пришёл в Севастополь
- МРК «Орехово-Зуево» пришёл в Севастополь
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
27.10.1913:41:02
27.10.1916:17:26
27.10.1916:18:08
27.10.1916:48:01
27.10.1918:03:00
27.10.1918:44:33