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В Московской области запустили очередную линию по производству экологичной упаковки

 © static.360tv.ru

На крупнейшем совместном предприятии «Хухтамаки» в подмосковной Ивантеевке заработала новая линия по производству упаковки для яиц.

Стоимость линии составила 7 миллионов евро.

За прошлый год работы в Московской области компания принесла в региональный бюджет почти 700 миллионов рублей налогов. Средняя зарплата на предприятии составила 57 тысяч рублей в месяц. До конца года в «Хухтамаки» появится еще дополнительно 183 новых рабочих места.

 © 360tv.ru

«Мы относимся к нашей упаковке не только как производители, но и как потребители. Потому что мы сами тоже ею пользуемся. Коробки для яиц, выпускаемые на линии, которую мы сегодня запустили, сделаны из самых высококачественных материалов. Поэтому, сложно придумать что-то более экологичное», -сказал президент группы компаний «Хухтамаки» Чарльз Эльме.

 © 360tv.ru

В контейнере используется запатентованная система закрывания крышки и дополнительные ребра жесткости, что повышает сохранность яиц при перевозки на 20%.

«Пластиковую упаковку для яйца мы не делаем. Мы делаем упаковку исключительно из экологических материалов, из бумаги. И это то, что мы собираемся продолжать расширять», — отметила исполнительный директор «Хухтамаки СНГ» Гала Мансурова.
Источник: https://360tv.ru/news/dengi/investi...o-proizvodstvu-upakovki-dlja-jaits/

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Московская область, Хухтамаки
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