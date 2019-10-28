В Татарстане заложили первый камень в строительство роботизированного молочного комплекса
В Татарстане заложили первый камень в строительство роботизированного молочного комплекса ООО «Август-Муслюм». Компания начала строительство в Татарстане роботизированного молочного комплекса с новой технологией «кросс-вентиляции» на 2400 дойных коров.
Первая очередь строительства комплекса рассчитана на 1200 голов дойного стада, срок ввода в эксплуатацию намечена на III квартал 2020 года, планируемые инвестиции составят 1,1 млрд рублей.
Осенью следующего года начнутся строительные работы по аналогичному молочному комплексу в Мензелинском районе.
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