В Татарстане заложили первый камень в строительство роботизированного молочного комплекса ООО «Август-Муслюм». Компания начала строительство в Татарстане роботизированного молочного комплекса с новой технологией «кросс-вентиляции» на 2400 дойных коров.

Первая очередь строительства комплекса рассчитана на 1200 голов дойного стада, срок ввода в эксплуатацию намечена на III квартал 2020 года, планируемые инвестиции составят 1,1 млрд рублей.

Осенью следующего года начнутся строительные работы по аналогичному молочному комплексу в Мензелинском районе.