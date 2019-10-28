Вентпром поставил вентиляторную установку на самую крупную шахту России

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Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» из Свердловской области- единственный завод в России, где выпускаются осевые вентиляторы главного проветривания с диаметром рабочего колеса от 1,4 до 5 метров.

Завод завершил отгрузку очередной вентиляторной установки АВМ-30 для одной из крупнейших угледобывающих компаний России по добыче и переработке коксующихся углей — компании «Колмар».

Главная вентиляторная установка будет размещена на шахте «Ингалинская», которая расположена на территории Нерюнгринского района Якутии. Шахта строится в две очереди, каждая из которых имеет производительность 6 млн тонн рядового угля в год, суммарная мощность объекта составляет 12 млн тонн. Строительство было начато в конце 2017 года. Изготовление и поставка очередной вентиляторной установки на шахту «Ингалинская» — это часть стратегического партнерства АМЗ «Вентпром» с компаниями, входящими в группу «Колмар». Контракт исполняется своевременно, в согласованные сроки и предполагает изготовление и поставку еще одной крупногабаритной вентиляторной установки с диаметром рабочего колеса 4, 4 м. в январе 2020 г.

Вентиляторная установка главного проветривания АВМ-30 включает в себя два реверсивных осевых одноступенчатых вентилятора ВО-30/18АР, диаметром 3 метра, работающих поочередно в комплекте с спрямляющим и направляющими аппаратами, трансмиссионным валом и другими, необходимыми для надежной эксплуатации установки элементами, изготовленными на Артемовском машиностроительном заводе «ВЕНТПРОМ».

Вентиляционный комплекс оснащен системой автоматического управления САУ-АВМ30-2ПП, разработанной специалистами Вентпрома, которая позволяет обеспечить визуализацию состояния основного и вспомогательного оборудования вентиляторов, режимов, параметров их работы в виде мнемосхем и трендов текущих и архивных значений.

В дистанционном режиме осуществляется запуск и удаленное управление вентиляторной установкой с автоматизированного рабочего места (компьютера) диспетчера. Таким образом, диспетчер, находясь на расстоянии нескольких километров от вентиляторной установки, может осуществлять комплексное управление и диагностику всех режимов работы и контролируемых параметров вентиляторов.

Основные потребители продукции завода- метрополитены России и СНГ, горнодобывающие предприятия и металлургические заводы по всему миру. Продукция используется также на объектах Росатома и ЦАГИ. Представительства действуют в Великобритании, Болгарии, Чехии, Иране, Вьетнаме и ряде других стран, а в ФРГ работают инженеры-конструкторы, занимающиеся разработкой перспективной техники с адаптацией немецких технологий под условия «ВЕНТПРОМА». Количество сотрудников — более 500 человек.