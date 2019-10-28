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Агропром и пищевая промышленность

КФУ приступил к выращиванию оливок и производство оливкового масла

 © futurerussia.gov.ru

Крымский федеральный университет приступил к развитию уникальной для России отрасли сельского хозяйства — выращивание оливок и производство оливкового масла первого холодного отжима.

Уже сделаны первые шаги в области развития данной отрасли. Сотрудники университета впервые в истории вуза получили оливковое масло первого холодного отжима из оливок, выращенных на участке вуза в Форосе. Продукт передали для исследования в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.

Руководство Крымского федерального университета планирует создать центр по производству посадочного материала, а также заложить рощу на базе одного из филиалов. Кроме того, вуз оставит небольшое производство элитного оливкового масла для модернизации технологии. В работе принимают участие специалисты из Никитского ботанического сада.

Южный берег Крыма является самой благоприятной территорией для высадки оливковых деревьев и сбора коммерчески интересного урожая. Для выращивания сортов и закладки садов этой культуры температура и влажность Крымского региона подходят на 99,9%.
Источник: https://futurerussia.gov.ru/naciona...at-olivki-i-proizvodit-iz-nih-maslo

Крым
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    28.10.1917:26:23

    +++++++ Как же я люблю оливковое масло и сами оливки с маслинами!!!

    #1167994
  • Нет аватара POLO
    28.10.1917:48:22

    Суперрррррррр          

    #1168008
  • Нет аватара apn21
    28.10.1918:45:15

    В Артеке есть оливковая роща ещё с дореволюционных времен. Дети сами собирают урожай и потом принимают участие в консервировании. По-моему капитан Крым об этом репортаж делал.

    #1168022
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