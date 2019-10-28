КФУ приступил к выращиванию оливок и производство оливкового масла

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Крымский федеральный университет приступил к развитию уникальной для России отрасли сельского хозяйства — выращивание оливок и производство оливкового масла первого холодного отжима.

Уже сделаны первые шаги в области развития данной отрасли. Сотрудники университета впервые в истории вуза получили оливковое масло первого холодного отжима из оливок, выращенных на участке вуза в Форосе. Продукт передали для исследования в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии.

Руководство Крымского федерального университета планирует создать центр по производству посадочного материала, а также заложить рощу на базе одного из филиалов. Кроме того, вуз оставит небольшое производство элитного оливкового масла для модернизации технологии. В работе принимают участие специалисты из Никитского ботанического сада.

Южный берег Крыма является самой благоприятной территорией для высадки оливковых деревьев и сбора коммерчески интересного урожая. Для выращивания сортов и закладки садов этой культуры температура и влажность Крымского региона подходят на 99,9%.