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Новые заводы и цеха

Первый в СКФО российско-индийский завод медицинских изделий открыли в Чечне

 © www.grozny-inform.ru

В Грозном состоялось открытие первого на Северном-Кавказе российско-индийского завода по производству изделий медицинского назначения. Здесь будет изготавливаться целый ряд материалов, необходимых для эндоваскулярной рентгенохирургии. Это коронарные баллоны и стенты с лекарственным покрытием. Технологический процесс отвечает международным стандартам.

Реализация проекта позволит увеличить объем импортозамещения медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии и малоинвазивных операционных вмешательств на российском рынке. Производственная мощность составит 4500 коронарных баллонов и стентов в месяц.

На начальном этапе будет запущено производство остро востребованных видов медизделий, используемых федеральными государственными бюджетными учреждениями и учреждениями объектов Российской Федерации при оказании медпомощи лицам, страдающим нестабильной стенокардией и острыми инфарктами миокарда.

На производстве уже сейчас трудятся порядка 35 сотрудников, которые проходят обучение и стажировку. Планируемый рост создания дополнительных рабочих мест — до 100 человек.

 © www.grozny-inform.ru
Источник: http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=12&PubID=113798

Чечня, Северный Кавказ, импортозамещение
  • Великоросс Великоросс
    28.10.1917:43:03

     © grozny-inform.ru

     © grozny-inform.ru

     © grozny-inform.ru

    Отредактировано: Великоросс~17:43 28.10.19
    #1168006
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