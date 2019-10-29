О ходе работ на Амурском ГПЗ в октябре 2019 года
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_IZQQQDIqBY
Прогресс проекта строительства Амурского ГПЗ, которым управляет НИПИГАЗ, в октябре 2019 года преодолел 50%! Готовность первой очереди завода — первой и второй технологических линий — 66%.
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29.10.1913:19:00