В Корсакове Сахалинской области открыли центр технического творчества молодежи «Техносфера»

© sakhalin.gov.ru

Его воспитанники могут выбрать для обучения одно из пяти направлений. На «Робосфере» дети изучат автоматизированные технические системы, на «Радиосфере» — принципы работы радиосвязи. Кроме того, на «Автосфере», «Авиасфере» и «Судосфере» ребят научат конструировать и создавать модели разных видов транспорта.

Руководители учреждения уже наметили амбициозные планы. В их числе — запуск грузового беспилотного «шаттла» в стратосферу, который своими руками соберут ребята.

Из местного бюджета на организацию работы центра выделили около 22 млн рублей.

Эти средства пошли на ремонт помещения и закупку современного высокотехнологического оборудования, включая лазерные и гравировальные станки, 3D-принтеры, электронные конструкторы и наборы робототехники. За счет субсидии в центре смогут бесплатно обучаться 100 воспитанников.