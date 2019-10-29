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Образование

В Корсакове Сахалинской области открыли центр технического творчества молодежи «Техносфера»

 © sakhalin.gov.ru

Его воспитанники могут выбрать для обучения одно из пяти направлений. На «Робосфере» дети изучат автоматизированные технические системы, на «Радиосфере» — принципы работы радиосвязи. Кроме того, на «Автосфере», «Авиасфере» и «Судосфере» ребят научат конструировать и создавать модели разных видов транспорта.

Руководители учреждения уже наметили амбициозные планы. В их числе — запуск грузового беспилотного «шаттла» в стратосферу, который своими руками соберут ребята.

Из местного бюджета на организацию работы центра выделили около 22 млн рублей.

Эти средства пошли на ремонт помещения и закупку современного высокотехнологического оборудования, включая лазерные и гравировальные станки, 3D-принтеры, электронные конструкторы и наборы робототехники. За счет субсидии в центре смогут бесплатно обучаться 100 воспитанников.
Источник: https://sakhalin.gov.ru/index.php?i...sh=2556a913883fce1dc6f613e08ca101da

образование, Сахалинская область
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