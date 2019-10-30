Центр компетенций в области композитов открылся в Казани

UMATEX (Росатом) и Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 25 октября 2019 года открыли в Казани научно-учебную лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» на базе КНИТУ КАИ. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных кадров в области композитов.

Правительство Татарстана профинансировало проект на 15 млн рублей, университет вложил около 10 млн рублей, компания Umatex (входит в структуру «Росатома») — 5 млн рублей, последняя также предоставляет свои материалы, ткани и пленки.

— Лаборатория — важная точка на территории страны по развитию всей отрасли композитов в России. Эта индустрия — одна из самых быстро растущих в мире. Производство углекомпозитов растет более чем на 11 процентов в год. К 2025 году их мировой рынок увеличится в 2,5 раза. Наша общая задача — увеличить к 2025 году российский рынок композитов с 0,5 процента в мировом производстве хотя бы до 2 процентов, а это означает, что мы должны вырасти в семь раз, — отметил генеральный директор Umatex Александр Тюнин.

И главным ресурсом развития технологий Тюнин считает подготовку профессиональных кадров, которые можно обучать на базе таких центров. Он напомнил, что в 2012 году правительство Татарстана и «Росатом» подписали соглашение о строительстве завода по выпуску самого передового углеродного волокна, которое было успешно запущено в 2015 году.

— Сейчас мы строим современное предприятие по производству сырья для углеродного волокна, которое позволит к 2021 году догнать мировых лидеров по линейке современных углеродных волокон, — подчеркнул директор Umatex.

Лаборатория по композиту позволит интегрировать высшее техническое образование и производство, ускорит экономику, даст динамичный толчок ее развитию.

Научно-учебная лаборатория уже работает. По словам эксперта WorldSkills и руководителя лаборатории Арсения Поляева, в центре воссоздали в миниатюре полный цикл композитного производства от моделирования и конструирования до контроля параметров и участка раскроя и выкладки материала. Оборудование лаборатории мобильное, его можно вывозить на различные площадки. Здесь изготавливают и негабаритные изделия для настоящих беспилотников.

— Сюда приезжают конструкторы, которые могут рисовать, но у себя на заводе они не могут увидеть сразу свое изделие. Здесь они моделируют, сразу выходят к станку, изготавливают, видят свои ошибки. Мы корректируем их работу, учим технологиям. Есть конструкторы старшей возрастной категории, которые работали с металлами. Но с композитами — другой принцип работы, им тоже надо учиться. Здесь приобретают не сухие знания, которые дают в университете, а моделируют, получают квалификацию, — пояснил Арсений Поляев.

Перед региональным чемпионатом WorldSkills в лаборатории будут готовиться казанские специалисты. Не с первого раза получается работать с композитами у специалистов, обладающих определенными навыками. Сейчас в центре обучаются китайские инженеры, у них нет возможности разработать конструкции и отработать все операции у себя на предприятии — за этим специалисты из Поднебесной едут в Россию. На следующей неделе в Казань приедет группа из Королева. На очереди другие китайцы, есть заинтересованность у украинских предприятий.

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов считает вполне реальной задачу сделать лабораторию самоокупаемой. Пропускная способность центра — 600 человек в год при 40-часовой программе в неделю.