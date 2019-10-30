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Производство

НЛМК приступила к промышленным поставкам высокопрочной стали для машиностроения

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, приступила к промышленным поставкам на российский рынок высокопрочного горячекатаного листа марок S500MC и S550MC (предел текучести 500 и 550 МПа).

Такой прокат используется для производства кузовов самосвалов, ломовозов, шасси грузовых автомобилей, кранов-манипуляторов и другой спецтехники. Конструкции из высокопрочной стали позволяют увеличить несущую способность изделий на 20%, снизить вес техники и сократить расход топлива на тонну груза.

Сталь марок S500MC и S550MC используют в конструкциях и деталях оборудования, которое работает в условиях повышенных нагрузок. Ее прочность на 40% выше горячего проката общего назначения. Прочностные свойства металл приобретает после специальной термомеханической обработки на стане горячей прокатки НЛМК.

Листы высокопрочной стали выпускаются толщиной от 4 мм до 8 мм, шириной до 1 500 мм и длиной до 12 метров. Клиенты имеют возможность заказать прокат малыми партиями — до 20 тонн — с доставкой автомобильным транспортом. В пакет заказа может быть также включен высокопрочный толстый лист линейки марок Quard, который компания поставляет в Россию с завода NLMK Clabecq в Бельгии.

НЛМК реализует программу развития горячекатаного проката высокого класса прочности и, в частности, до конца года планируются опытные поставки S600MC.
Источник: https://lipetsk.nlmk.com/ru/media-c...trength-steel-for-machine-building/

НЛМК, металлургия, машиностроение
  • Clausson Clausson
    30.10.1914:21:21

    Не раскрыт вопрос, с какой площадки поставки? Из Бельгии или с Липецка?

    Отредактировано: Clausson~14:21 30.10.19
    #1168356
    • Nelton Nelton
      30.10.1915:01:56

      В самом начале написано:

      Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, приступила к промышленным поставкам на российский рынок высокопрочного горячекатаного листа марок S500MC и S550MC

      #1168365
      • Clausson Clausson
        30.10.1918:02:00

        Сори, никак не привыкну, что Группа НЛМК и Новолипецкий металлургический комбинат это две большие разницы    

        Осталось понять куда ж они засунули:

        после специальной термомеханической обработки на стане горячей прокатки НЛМК

        и еще немного боязливо, стан-то уже не молодой (но основной и единственный как для подката так и для готовой). Такие нагрузки на старичка, как бы боком не вышли.

        Отредактировано: Clausson~18:02 30.10.19
        #1168410
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