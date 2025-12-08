1 день назад

Очередной грохот горячего агломерата ГИСТ 2000×5200, спроектированный и изготовленный АО «НПП «Машпром», успешно введён в эксплуатацию.

Грохот предназначен для отсева горячего агломерата (до 900°С) фракции 0—5 мм с эффективностью грохочения не ниже 90%.

Производительность грохота по загрузке — 120 т/ч.

Просеивающая поверхность полотна грохота выполнена из жаропрочной стали по запатентованной технологии — воздушно-плазменной резкой с одновременным поверхностным упрочнением рабочих кромок отсевных отверстий путем их высокоскоростного и высокотемпературного разогрева концентрированной плазменной струей и резкого принудительного охлаждения.

В вибровозбудителях предусмотрена циркуляционная система водяного охлаждения, что позволяет поддерживать температуру подшипниковых узлов, не позволяя им нагреваться свыше 60 °C, тем самым обеспечивая их ресурсную стойкость.

Дополнительно каждый подшипниковый узел оснащён датчиком температуры, показания которых выводятся на пульт управления Это позволяет оператору в режиме реального времени контролировать параметры работы.