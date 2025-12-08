Очередной грохот горячего агломерата АО «НПП «Машпром» успешно введён в эксплуатацию
Очередной грохот горячего агломерата ГИСТ 2000×5200, спроектированный и изготовленный АО «НПП «Машпром», успешно введён в эксплуатацию.
Грохот предназначен для отсева горячего агломерата (до 900°С) фракции 0—5 мм с эффективностью грохочения не ниже 90%.
Производительность грохота по загрузке — 120 т/ч.
Просеивающая поверхность полотна грохота выполнена из жаропрочной стали по запатентованной технологии — воздушно-плазменной резкой с одновременным поверхностным упрочнением рабочих кромок отсевных отверстий путем их высокоскоростного и высокотемпературного разогрева концентрированной плазменной струей и резкого принудительного охлаждения.
В вибровозбудителях предусмотрена циркуляционная система водяного охлаждения, что позволяет поддерживать температуру подшипниковых узлов, не позволяя им нагреваться свыше 60 °C, тем самым обеспечивая их ресурсную стойкость.
Дополнительно каждый подшипниковый узел оснащён датчиком температуры, показания которых выводятся на пульт управления Это позволяет оператору в режиме реального времени контролировать параметры работы.
