Партия медицинского оборудования поступила на российскую военную базу в Таджикистане

© function.mil.ru

Медики российской военной базы в Таджикистане получили партию специального медоборудования, состоящую из пяти современных дезинфекционно-душевых установок (ДДУ-1).

Поступившее оборудование позволяет в автономных условиях при нахождении подразделений в полевых условиях осуществлять полную санитарную обработку или помывку личного состава, в том числе тяжелобольных, включая носилочных, а также дезинфекцию одежды, обуви и постельных принадлежностей.

Пропускная способность одной ДДУ-1 составляет для помывки — 150 военнослужащих в час, для дезинфекции — 200 комплектов обмундирования. Установка размещена в унифицированном кузове-фургоне на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.

Особо актуально применение специального оборудования в зоне выполнения боевых задач и при несении боевого дежурства военнослужащими в случае повышенной опасности распространения различных инфекций.