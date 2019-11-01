Новейший энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС на 30 дней раньше срока сдан в эксплуатацию

© www.rosenergoatom.ru

Состоялось одно из ключевых событий этого года в отечественной атомной энергетике. На Нововоронежской АЭС сдан в эксплуатацию энергоблок № 7 с реактором ВВЭР-1200. Теперь в стране три блока новейшего поколения «3+". Первый был пущен здесь же в 2016 году (№ 6 НВАЭС), второй — на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

Количество российских энергоблоков выросло до 36-ти. Ввод энергоблока № 7 Нововоронежской в эксплуатацию повысит суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза.

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 года. Он стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. Первый аналогичный энергоблок — № 6 Нововоронежской АЭС — был пущен в 2016 году, второй — на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году. К моменту ввода в эксплуатацию энергоблок № 7 выработал уже 2,5 млрд. кВтч электроэнергии.

© www.rosenergoatom.ru

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», Президент АО ИК «АСЭ» Александр ЛОКШИН: «Свой вклад в реализацию этого проекта внесли сотни специалистов нашей отрасли. Энергетическая система России пополнилась новым мощным энергетическим объектом. Теперь у нас есть референтный проект двухблочной АЭС, готовый к тиражированию на зарубежных площадках. Мы накопили огромный опыт строительства, организации производства, закупок и поставок, расчетов, непрерывного повышения эффективности, соответствующий требованиям современного рынка и крайне необходимый для решения стоящих пред нами масштабных задач по сооружению АЭС».

© www.rosenergoatom.ru

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 миллиона жителей Центрально-Черноземного региона. Ввод энергоблока № 7 Нововоронежской в эксплуатацию повысит суммарную мощность атомной станции в 1,5 раза, даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.