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Новую трассу протяженностью более 45 км построили между поселками Коммунистический и Унъюган в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она позволит жителям удаленных поселений быстрее добираться до крупных городов региона.

Помимо дороги были построены также два моста и путепровод.

Дорога также позволит сократить путь водителям при завозе грузов из Свердловской области на север Югры. Теперь путь из города Советского до города Нягани сокращается на 100 км.

На строительство дороги было направлено более 4,8 млрд рублей. Работы велись с мая 2017 года по октябрь 2019 года.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое — до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.

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