Уникальная продукция ДиПОС поставлена для инфраструктурного проекта федерального значения

© www.metalinfo.ru

Компания «ДиПОС» (Иваново) освоила производство современных строительных конструкций — объемных (пространственных) арматурных каркасов. Эта продукция применяется для армирования железобетонных опор крупных инфраструктурных объектов — мостов, эстакад, развязок автомобильных дорог. Такие решения позволяют увеличить прочность и устойчивость опор к огромным нагрузкам продолжительного воздействия и предотвращать их разрушение.

Одна из первых партий каркасов производства компании «ДиПОС» уже применяется при строительстве одного из важнейших государственных инфраструктурных объектов в Московской области — Центральной кольцевой автодороги. Основное назначение ЦКАД — разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы. Общая протяжённость ЦКАД составит 525 км. Эта трасса станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона.

© www.metalinfo.ru