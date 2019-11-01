Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Уникальная продукция ДиПОС поставлена для инфраструктурного проекта федерального значения

 © www.metalinfo.ru

Компания «ДиПОС» (Иваново) освоила производство современных строительных конструкций — объемных (пространственных) арматурных каркасов. Эта продукция применяется для армирования железобетонных опор крупных инфраструктурных объектов — мостов, эстакад, развязок автомобильных дорог. Такие решения позволяют увеличить прочность и устойчивость опор к огромным нагрузкам продолжительного воздействия и предотвращать их разрушение.

Одна из первых партий каркасов производства компании «ДиПОС» уже применяется при строительстве одного из важнейших государственных инфраструктурных объектов в Московской области — Центральной кольцевой автодороги. Основное назначение ЦКАД — разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы. Общая протяжённость ЦКАД составит 525 км. Эта трасса станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона.

 © www.metalinfo.ru
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/112038

ДиПОС , арматура и фасонный прокат , сортовой и фасонный прокат , арматура
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,