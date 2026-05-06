Металлургический завод «Красный октябрь» выполнил первые заказы на горячекатаный прокат круглого профиля диаметром 40-45 мм из нержавеющей стали. Освоение новых типоразмеров расширит возможности поставок для машиностроительных, медицинских, химических, пищевых предприятий и сервисных металлоцентров.

Прокат из нержавейки востребован там, где важны коррозионная стойкость, устойчивость к химическим и физическим воздействиям, нетоксичность. Продукция сочетает прочность, пластичность и хорошую обрабатываемость.

Диаметры 40, 42 и 45 мм с финишной обработкой отработали в рамках заказа на сортовой прокат из стали 12Х18Н10Т. Режимы прокатки подбирали на тестовых партиях с учётом повышенной вязкости и теплоотдачи нержавейки.

— «Красный октябрь» наращивает возможности комплексных поставок и находит новые решения, которые смогут закрыть потребности наших клиентов в качественном металлопрокате отечественного производства. Благодаря освоению производства круглого горячекатаного нержавеющего проката средних диаметров мы обеспечиваем промышленность продукцией, необходимой для изготовления ответственных узлов, деталей и конструкций, — отметил генеральный директор Александр Жуков.

В планах завода — дальнейшее освоение проката в расширенной линейке диаметров от 30 до 55 мм. Новые позиции дополнят существующий сортамент (от 58 до 350 мм), позволяя отгружать продукцию в более полном спектре типоразмеров в рамках единого заказа.