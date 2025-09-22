MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 12
Nelton Новые заводы и цеха

На Камчатке открыли завод по производству арматурной стали

© t.me

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. ТАСС/. Первый завод по производству арматурной стали мощностью до 30 тыс. тонн в год запустили в Камчатском крае.

«Мощность позволит практически полностью закрыть потребности региона в данном строительном материале. Стратегически важный проект позволит снять зависимость от поставок из центральной части России, создать новые рабочие места»

© t.me

Для производства планируется применять только отечественное сырье. Продукция завода камчатской арматуры будет использоваться в строительстве как жилья, так и больших инфраструктурных объектов.

«Важно, что камчатская продукция будет примерно на 25% дешевле привозной. Это создает перспективу для снижения стоимости квадратного метра жилья, поскольку арматура — один из ключевых и наиболее широко используемых материалов в строительстве»

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт