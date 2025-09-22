ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. ТАСС/. Первый завод по производству арматурной стали мощностью до 30 тыс. тонн в год запустили в Камчатском крае.

«Мощность позволит практически полностью закрыть потребности региона в данном строительном материале. Стратегически важный проект позволит снять зависимость от поставок из центральной части России, создать новые рабочие места»

Для производства планируется применять только отечественное сырье. Продукция завода камчатской арматуры будет использоваться в строительстве как жилья, так и больших инфраструктурных объектов.

«Важно, что камчатская продукция будет примерно на 25% дешевле привозной. Это создает перспективу для снижения стоимости квадратного метра жилья, поскольку арматура — один из ключевых и наиболее широко используемых материалов в строительстве»