Российские школьники выиграли Международную астрономическую олимпиаду

В румынском городе Пьятра-Нямц прошла торжественная церемония закрытия XXIV Международной астрономической олимпиады. Российские школьники завоевали 15 медалей.

Медали высшего достоинства получили Артем Гордеев из Санкт-Петербурга, Мария Алиен из Москвы, а также Сулейман Казимов и Кирилл Хайдуков из Саранска. Серебро завоевали Руслан Антонов из Саранска, Никита Синельников из Томска, Александр Котов из Санкт-Петербурга, Василий Муратов из Долгопрудного и москвичи Екатерина Бобкова, Данила Шкиндеров, Егор Серебряков и Елисей Жданов. Бронзовые награды достались Евгению Дрибноходу из Белгорода, Александре Сапуновой и Ивану Игнатьеву из Долгопрудного. Руководители российских участников А. Н. Акиньщиков, М. И. Волобуева, Е. Н. Фадеев и К. И. Васильев.

Олимпиада проходила с 20 по 26 октября. Ребята выполняли задания на теоретическом, наблюдательном и практическом турах. В состязании участвовали школьники из 20 стран мира. Россию представляли две команды: России и московского региона. Команда России заняла первое место в неофициальном командном зачете.

Международная астрономическая олимпиада проводится с 1996 года.

https://olimpiada.ru/news/16438