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Магнитогорский завод прокатных валков завершил очередной инвестпроект

архивное фотоархивное фото © ua.all.biz

В ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в Группу ПАО «ММК») в рамках реализуемой инвестиционной программы введен в эксплуатацию высокопроизводительный токарный станок с ЧПУ. Он предназначен для обработки валков для листопрокатных, крупносортовых и рельсобалочных станов.

Новый вальцетокарный станок отвечает всем современным стандартам станкостроения, обеспечивая, наряду с высочайшей точностью обработки, стабильность конструкции, надежность и долговечность. С его запуском МЗПВ готов выйти на рынок валков диаметром свыше 1 000 миллиметров. Новое оборудование позволяет обрабатывать валки из высокопрочного чугуна, быстрорежущих и заэвтектоидных сталей.

Станок 1К675.01Ф3 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов на Южном Урале. Максимальный диаметр обрабатываемой детали составляет 1 850 миллиметров, а грузоподъемность станка — до 70 тонн. Расстояние между центрами — 8 000 миллиметров. Обработка деталей осуществляется современной системой ЧПУ одновременно двумя суппортами. Имеется приспособление для нарезки рифления «ромб» и «чечевица».
Источник: https://www.uralinform.ru/news/econ...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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ПАО ММК, Магнитогорский завод прокатных валков
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    02.11.1911:57:20

    Почему нигде не сказано, что станок-то украинский? Куда смотрит ФАС? Возрождаем Рязанский станкозавод, называется.

    https://www.fac...?type=3&theater

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:00 02.11.19
    #1168907
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