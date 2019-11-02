Появились первые фото серверных материнских плат на процессорах Эльбрус-8СВ

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На сайте завода ФГУП Электромеханический завод «Звезда» в разделе «продукция» выложены три фотографии серверной материнской платы для серверов «Эльбрус-804СВ». Это следующее поколение компьютеров «Эльбрус» на самом последнем микропроцессоре «Эльбрус-8СВ» компании МЦСТ.

Эльбрус-8СВ (Эльбрус-8С2) 8-ядерный микропроцессор произведенный по 28 нм техпроцессу на тайваньской фабрике TSMC. В отличие от предыдущих моделей Эльбрус-8С и Эльбрус-8С1, которые работали на частотах 1,2 — 1,3 ГГц, Эльбрус-8СВ имеет увеличенную до 1,5 ГГц тактовую частоту, систему команд и ядра 5 поколения.

Этот процессор является существенно переработанной версией предыдущей модели Эльбрус-8С. Оба процессора выполнены по 28 нм техпроцессу. У обоих одинаковые размеры кэшей: L1 — 64 Кб кэш данных + 128 Кб кэш команд в каждом ядре, L2 размером 512 Кб так же в каждом ядре и L3 размером 16 Мб общий для всех восьми ядер. Оба используют один и тот же южный мост КПИ-2 (контроллер периферийных интерфейсов 2 поколения).

Серверная материнская плата E8C2/MSWTX вер.2 для 4-процессорных серверов Эльбрус-804СВ с новыми 8-ядерными микропроцессорами Эльбрус-8СВ. Фото взято с сайта завода "Звезда" в свободном доступе. © avatars.mds.yandex.net

Серверная материнская плата E8C2/MSWTX вер.2 для 4-процессорных серверов Эльбрус-804СВ с новыми 8-ядерными микропроцессорами Эльбрус-8СВ.

На этом сходство заканчивается. У нового процессора более современный 4-канальный контроллер памяти типа DDR4-2400 ECC с пропускной способностью до 68,3 Гб/сек. Все шесть векторных блоков в ядре теперь имеют рязрядность 128 бит, что позволяет выполнять одновременно 48 операций с 32-битными числами с плавающей точкой или 24 операции с 64-битными. У Эльбруса-8С эти показатели были в 2 раза ниже. Микроархитектура процессора так же была существенно переработана. Для кэша тегов и данных были использованы ячейки памяти со схемотехникой разработанной инженерами МЦСТ. Разработчики отказались от кластерной организации ядра. Раньше ядро физически представляло собой 2 кластера, каждый из которых содержал по 3 арифметико-логических каналов, а так же свои копии регистрового файла и кэша первого уровня. Теперь такого дублирования нет и ядро полностью монолитное. Все это позволило поднять тактовую частоту до 1,5 ГГц и уложиться в полное энергопотребление 90 Ватт. Пиковая производительность нового процессора составляет 288 Гфлопс на числах с двойной точностью и 576 Гфлопс на числах с одинарной. У Эльбруса-8С эти показатели составляли 124,8 и 249,6 Гфлопс соответственно. Таким образом, этот процессор на вычислениях с плавающей точкой быстрее предыдущего в 2,3 раза.