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Фотофакты

Появились первые фото серверных материнских плат на процессорах Эльбрус-8СВ

 © zen.yandex.ru

На сайте завода ФГУП Электромеханический завод «Звезда» в разделе «продукция» выложены три фотографии серверной материнской платы для серверов «Эльбрус-804СВ». Это следующее поколение компьютеров «Эльбрус» на самом последнем микропроцессоре «Эльбрус-8СВ» компании МЦСТ.

Эльбрус-8СВ (Эльбрус-8С2) 8-ядерный микропроцессор произведенный по 28 нм техпроцессу на тайваньской фабрике TSMC. В отличие от предыдущих моделей Эльбрус-8С и Эльбрус-8С1, которые работали на частотах 1,2 — 1,3 ГГц, Эльбрус-8СВ имеет увеличенную до 1,5 ГГц тактовую частоту, систему команд и ядра 5 поколения.

Этот процессор является существенно переработанной версией предыдущей модели Эльбрус-8С. Оба процессора выполнены по 28 нм техпроцессу. У обоих одинаковые размеры кэшей: L1 — 64 Кб кэш данных + 128 Кб кэш команд в каждом ядре, L2 размером 512 Кб так же в каждом ядре и L3 размером 16 Мб общий для всех восьми ядер. Оба используют один и тот же южный мост КПИ-2 (контроллер периферийных интерфейсов 2 поколения).

Серверная материнская плата E8C2/MSWTX вер.2 для 4-процессорных серверов Эльбрус-804СВ с новыми 8-ядерными микропроцессорами Эльбрус-8СВ. Фото взято с сайта завода "Звезда" в свободном доступе.Серверная материнская плата E8C2/MSWTX вер.2 для 4-процессорных серверов Эльбрус-804СВ с новыми 8-ядерными микропроцессорами Эльбрус-8СВ. Фото взято с сайта завода "Звезда" в свободном доступе. © avatars.mds.yandex.net

Серверная материнская плата E8C2/MSWTX вер.2 для 4-процессорных серверов Эльбрус-804СВ с новыми 8-ядерными микропроцессорами Эльбрус-8СВ.

На этом сходство заканчивается. У нового процессора более современный 4-канальный контроллер памяти типа DDR4-2400 ECC с пропускной способностью до 68,3 Гб/сек. Все шесть векторных блоков в ядре теперь имеют рязрядность 128 бит, что позволяет выполнять одновременно 48 операций с 32-битными числами с плавающей точкой или 24 операции с 64-битными. У Эльбруса-8С эти показатели были в 2 раза ниже. Микроархитектура процессора так же была существенно переработана. Для кэша тегов и данных были использованы ячейки памяти со схемотехникой разработанной инженерами МЦСТ. Разработчики отказались от кластерной организации ядра. Раньше ядро физически представляло собой 2 кластера, каждый из которых содержал по 3 арифметико-логических каналов, а так же свои копии регистрового файла и кэша первого уровня. Теперь такого дублирования нет и ядро полностью монолитное. Все это позволило поднять тактовую частоту до 1,5 ГГц и уложиться в полное энергопотребление 90 Ватт. Пиковая производительность нового процессора составляет 288 Гфлопс на числах с двойной точностью и 576 Гфлопс на числах с одинарной. У Эльбруса-8С эти показатели составляли 124,8 и 249,6 Гфлопс соответственно. Таким образом, этот процессор на вычислениях с плавающей точкой быстрее предыдущего в 2,3 раза.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/novosti...-elbrus8sv-5dbd22de97b5d400aff103d4

Эльбрус-8СВ, материнская плата, компьютерное железо, МЦСТ, ИНЭУМ, Эльбрус-804СВ, электроника
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    02.11.1920:05:18

    Когда уже компьютеры на базе «Эльбруса», хотя бы частично состоящие из отечественных комплектующих, начнут массово внедряться в госкорпорации, оборонные предприятия, школы, поликлиники, многофункциональные центры и т.д? Уж если не это называть импортозамещением, то что?

    #1168966
    • Human RS Human RS
      02.11.1921:04:18

      Подписываюсь под этим вопросом. Тоже интересно.

      #1168977
    • Нет аватара Захарка
      02.11.1923:17:40

      На сайте была новость, что в некоторые «Кванториумы"их уже устанавливают.

      #1168996
  • Нет аватара foxkeys
    02.11.1920:08:16

    Мгм. Я так понимаю «в попугаях» процессоры на уровне, если не лучше чем топовые Core i7?

    А какие-нибудь сравнимые тесты есть? Ну, хотя-бы классический Linpack?

    #1168967
    • Alexander V Alexander V
      02.11.1920:33:15

      Софта нет. А в режиме трансляции х86 это на уровне Core2Duo

      #1168972
      • Нет аватара foxkeys
        03.11.1900:11:34

        Да линпак древний как г… мамонта. Он по моему еще даже не на с, а на фортране написан (могу ошибиться, сто лет тому в институте изучали…), только компилятор и нужен. Неужто компилятора фортрана нет?

        Отредактировано: foxkeys~00:14 03.11.19
        #1168998
        • Alexander V Alexander V
          03.11.1900:22:15

          Там линукс со скрипом работает. Ресурсов надо немерянно. А работает всего пару команд. Из Астры и Альта.

          #1168999
          • Нет аватара kerosene
            03.11.1905:39:12

            У МЦСТ своя версия Линукса. В основе ОС «Эльбрус» ядро Линукса.

            #1169032
      • Нет аватара kerosene
        03.11.1905:37:25

        В нативном режиме тоже примерно как Core2Duo @ 2 ГГц.

        #1169030
      • Нет аватара kerosene
        03.11.1905:38:11

        Эльбрус-8С/8С1 в акте госприемки значится как замена для Core2Duo.

        #1169031
  • Нет аватара Захарка
    02.11.1923:21:26

    Интересно, а как обстоят дела с КПИ-3?

    #1168997
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