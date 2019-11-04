Открыта 3-я очередь тепличного комбината аграрного комплекса «Сады Гиганта» в Новосибирской области

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На новом комплексе можно любоваться не только плодами, которые выращивают в теплицах, но и самим проектом — тем, что здесь создано, тем, как поэтапно, взвешенно он был реализован. Это пример очень выверенных инвестиций. Первый успех уже достигнут — жители Новосибирской области обеспечены большим объемом свежих овощей, выращенных в регионе.

Новосибирская область продолжает реализацию инвестпроектов в области агропромышленного производства. В общей сложности «Сады Гиганта» получили господдержку на сумму около 1,5 млн рублей: для компенсации части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян, а также на несвязанную поддержку растениеводческих сельхозпроизводителей.

В ходе экскурсии по агропредприятию была продемонстрирована работу пульта управления тепличным комбинатом и тепличных блоков по выращиванию огурцов и томатов.

ООО «Сады Гиганта» — современный многофункциональный аграрный комплекс с применением последних достижений науки и использованием инновационных, энергосберегающих технологий. В «Садах Гиганта» осуществлено строительство тепличного комбината по производству овощной продукции общей площадью 11 га, реализация проекта осуществлялась в три очереди — в 2012, в 2018 и в 2019 годах. Капитальные затраты на строительство комбината составили 2,2 млрд рублей.