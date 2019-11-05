Детский сад «Жар-птица» открыт в Брянске

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В Брянске открылся детский сад «Жар-птица» на 270 мест. Дошкольное учреждение находится в жилом микрорайоне «Флотский».

На строительство детского сада было направлено 185 млн рублей. Из них 152 млн рублей благодаря участию региона в федеральной программе «Жилище» и проекту по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области.

В детском саду есть бассейн, кабинет робототехники и лего-конструирования, кабинет психолога и комната психологической разгрузки, студия рисования песком. Также в учреждении находятся кабинеты дефектологов и логопедов, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок с современным оборудованием.

В дошкольном учреждении установили комплекс «умный пол», интерактивные доски, столы и кубы.

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru