Детский сад «Жар-птица» открыт в Брянске
В Брянске открылся детский сад «Жар-птица» на 270 мест. Дошкольное учреждение находится в жилом микрорайоне «Флотский».
На строительство детского сада было направлено 185 млн рублей. Из них 152 млн рублей благодаря участию региона в федеральной программе «Жилище» и проекту по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области.
В детском саду есть бассейн, кабинет робототехники и лего-конструирования, кабинет психолога и комната психологической разгрузки, студия рисования песком. Также в учреждении находятся кабинеты дефектологов и логопедов, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок с современным оборудованием.
В дошкольном учреждении установили комплекс «умный пол», интерактивные доски, столы и кубы.
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