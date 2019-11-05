Новости дорожного хозяйства

Завершен самый сложный этап строительства транспортной развязки на М-5 «Урал» в Тольятти

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Как доложил заместитель начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл Вдовин, техническая готовность объекта составляет порядка 73%. На сегодняшний день устроены 28 опор путепровода из 29-ти запроектированных. Опоры объединены ригелями, на которых установлены почти все железобетонные балки.

Объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году

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Ход строительства трассы Владивосток-Находка-Порт Восточный

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Москва. Строительство нового участка трассы СБВ, в направлении С.

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Сахалин: Первый этап реконструкции дороги на Холмском перевале завершён

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Сейчас на участке, который находится в федеральном подчинении, рабочие построили полноценную объездную дорогу. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, другой повреждённый отрезок трассы — региональный — сместили от обрушающегося склона со стороны полигона ТБО к сопке.

Здесь пришлось срезать скалу и обустроить дополнительную полосу движения. Также обеспечен водоотвод, чтобы не допустить переувлажнения грунта.

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Ремонт трассы необходим в связи с тем, что асфальтовое покрытие лежит не на коренных породах, а на насыпном грунте. Если не предпринять мер, то оползневый процесс продолжится, а это, в свою очередь, может привести к повреждению опоры высоковольтной линии электропередач, а также к закрытию автомобильного сообщения между населенными пунктами на юге Сахалина.

Кроме того, оползневый процесс также был связан с находящимся неподалеку полигоном ТБО. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о его закрытии для ввоза мусора и строительства в Холмске мусороперерабатывающего комплекса с линией сортировки. Напомним, трасса на участке 86 — 88 километров автодороги Южно-Сахалинск — Холмск пострадала в результате оползня. В начале года на асфальте образовалась трещина, появился перепад между левой и правой сторонами движения.

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Чтобы отремонтировать дорогу в Холмском районе с 10 июля был введен режим ЧС.

Федеральные дорожники капитально отремонтировали трехкилометровый участок (км 83+000 — км 86+000) автодороги А-333 Култук — Монды — граница с Монголией, который проходит вдоль населенного пункта Зактуй Тункинского района Республики Бурятия

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На данном участке федеральные дорожники устроили земляное полотно. Верхний слой дорожного покрытия выполнили с использованием износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

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В целях обеспечения экологической безопасности на участке капремонта автодороги А-333 подрядная организация установила четыре локально-очистных сооружения для фильтрации поверхностных вод с проезжей части. Как обозначил начальник Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства Радик Фаразутдинов, в текущем году на трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией выполнен ремонт еще трех участков общей протяженностью свыше 64 км, в следующем году предусмотрены дорожные работы на 22 км.

В Бурятии реконструирован социально значимый участок трассы Р-258 «Байкал»

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В ходе масштабных работ участок трассы доведен до параметров II технической категории с четырьмя полосами для движения, проезжая часть расширена с 6,5 до 9 м. Федеральные дорожники учли близость реки Селенга. Для защиты полотна от подтопления возведены удерживающие подпорные стенки с применением габионных конструкций — системы Террамеш, которые служат для укрепления дорожных насыпей, устроена дренажная система и кюветы.

Специалисты выполнили работы по замене и устройству водопропускных труб, земляного полотна, новой дорожной одежды, в том числе верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона, а также укреплению обочин.

В целях обеспечения безопасности участников движения на 7-километровом отрезке Р-258 установлено металлическое барьерное ограждение, светоотражающие столбики, новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка ишумовые полосы. Кроме того, в населенных пунктах вдоль дороги смонтировали линии искусственного электроосвещения общей протяженностью около 2,7 км. В селе Вознесеновка появились знаки обратной связи и табло переменной информации для информирования водителей и пешеходов о метео- и дорожных условиях.