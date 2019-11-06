Бульдозеры ООО «ЧТЗ-Уралтрак» отправлены в Свердловскую область в рамках нацпроекта РФ «Экология»

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Пять бульдозеров ООО «ЧТЗ-Уралтрак» отправлены министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области.ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе НПК «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») в рамках национального проекта РФ «Экология» получил заказ на изготовление техники для министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Специальные бульдозеры, созданные на ЧТЗ, будут работать на реализацию федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми и коммунальными отходами» и «Сохранение лесов».

Для поставки были выбраны серийные машины Б10Мв специальной комплектации — с поворотным отвалом и передним плугом производства Красногвардейского кранового завода (Свердловская область).

Предполагается, что технику ЧТЗ привлекут сразу в нескольких проектных направлениях: на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и объектов накопленного экологического вреда, для расчистки дорог, просеки от снежного покрова. С помощью плуга машины будут помогать рыть защитные противопожарные лесополосы.

Машины ЧТЗ уже отправлены заказчику. Помимо текущей поставки, планируется, что министерство природных ресурсов и экологии закупит еще четыре бульдозера ЧТЗ в декабре текущего года.

— Во многом выбор техники ЧТЗ был обусловлен уже имеющимся положительным опытом сотрудничества нашего предприятия с министерством: в 2008 году завод поставил первую партию бульдозеров, через год — вторую. Все машины отработали десять лет, хорошо показали себя в эксплуатации", — рассказал директор по продажам Сергей Коркин. — Кроме того, наши машины в сравнении с техникой других производителей недороги в обслуживании. Специалисты на местах знают, как ухаживать за нашей техникой, как осуществлять мелкий и среднесрочный ремонты.