В Волгоградской области производители цемента завершили реализацию крупного инвестпроекта

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Обновленная технологическая печь № 7 введена в строй на заводе «Себряковцемент» в Михайловке — таким образом завершен инвестиционный проект с общим объемом вложений порядка 6 млрд рублей. Модернизация объекта позволяет отказаться от устаревшего способа производства клинкера, решить задачи повышения экологической безопасности.

После модернизации печи № 7 выработка продукции удвоится и достигнет 150 тонн в час без ущерба качеству.

Планируется, что в 2021 году предприятие сможет в полном объеме отказаться от мокрого способа производства цементного клинкера и перейти на энергосберегающий сухой.

Для этого в рамках продолжения работ по модернизации производства между АО «Себряковцемент» и датской компанией FLSmidth подписаны два контракта. Первый — на разработку и поставку инжиниринга и оборудования для строительства новой цементной мельницы с предизмельчителем, а также нового блока цементных силосов с терминалами для упаковки и погрузки. Согласно условиям второго контракта, 8-ю технологическую линию предприятия переведут с полусухого способа производства клинкера на энергосберегающую сухую технологию. Работы в рамках контрактов завершатся во втором квартале 2021 года.

Данное предприятие стало шестым в регионе, завершившим запланированные на 2019 год инвестпроекты.

Ранее в Волгограде введен в строй новый завод компании «Пласткаб» по выпуску пластикатов пониженной горючести; волгоградский филиал компании «Северсталь канаты» наладил производство специальных канатов; компанией «Восток» реализован первый этап проекта по созданию производства медицинских изделий; «Волгодеминойл» в Камышинском районе освоил газонефтяное месторождение Молодежное; завод «Волжский оргсинтез» ввел в строй высокотехнологичный комплекс по выработке карбамата. Всего до конца 2019 года планируется завершить еще девять инвестиционных проектов.