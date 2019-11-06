«Алнас» запустил в серийное производство новую линейку погружных электродвигателей

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Предприятие ГК «Римера» из Татарстана передало в серийное производство новую линейку погружных электродвигателей с повышенным напряжением питания.

Новые погружные электродвигатели снизили энергопотребление при добыче нефти до 28%. Продукция уже прошла испытания на месторождениях нефтяных компаний «Роснефть», «Славнефть» и «Татнефть» и показала высокую эффективность.

Погружные электродвигатели с повышенным напряжением питания (НПЭД) мощностью 16 кВт в габарите 117 мм и мощностью 100 кВт в габарите 117 мм применяются в качестве привода погружных центробежных насосов для добычи нефти из скважин при температуре пластовой жидкости до 1500С.

В 2020 году «Алнас» продолжит разработку нового оборудования, в частности вентильных электродвигателей габарита 117 мощностью до 200 кВт и электродвигателей 7А габарита. Эта техника востребована у клиентов в России и за рубежом.

Завод «Алнас» выпускает 30 моделей энергоэффективных электродвигателей c повышенным напряжением в габаритах 103 и 117.